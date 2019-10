"Trump'ın mektubunu ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna ilişkin, "Ne yapsın yani Sayın Cumhurbaşkanı , böyle bize yakışmayacak üslupla kaleme alınmış bir mektubu, hatıra olarak saklayıp, müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur." dedi.Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Sağlık durumu sorulan Bahçeli, "Çok iyiyim hamdolsun, dinlenme süreci tamamlanmıştır, partideki görevimize başlamışızdır." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubuna ilişkin görüşlerini sorması üzerine Bahçeli, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Devletlerarası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usülü yoktur. Her an telefonla da olsa, ziyaretler sırasında da görüşmeler mümkündür. Bu bakımdan Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini ilerde çok daha iyi tanıyacaktır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mektubu ABD'ye götüreceğini belirtmesi ve bu konuda ana muhalefetin eleştirilerine ilişkin bir soru üzerine de Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin birinci yılını aştıklarını vurgulayarak, "Burada ana muhalefet yoktur. TBMM'de düşüncelerini temsil eden siyasi kurumlar vardır. Onlar da çok konuşuyorlar. Ölçü ortaya koymadan değerlendirmeler yapıyorlar. Ne yapsın yani Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bize yakışmayacak üslupla kaleme alınmış bir mektubu, hatıra olarak saklayıp, müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur." değerlendirmesini yaptı.YPG'nin terör elebaşının Rusya ve ABD ile yaptığı görüşmelerin hatırlatılması ve söz konusu teröristlerin yurt dışında ağırlanmalarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Bahçeli, PKK'nın uzantısı olan YPG'nin eskiden bu yana dış güçlerin kullandığı terör grubu olduğunu en başından beri ifade ettiklerini hatırlattı."Zaman zaman onlara sahip çıkılıyor, zaman zaman da onlarla ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:"Bu bakımdan bunu doğru bulmuyoruz. Ne yapacağız Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak? Ülkeye düşmanlık besleyen bir terör unsurunu Cumhurbaşkanlığı Beştepe'de ağırlayacak ona iltifat mı edeceğiz? Bunlara dikkat etmek lazım. Bundan da siyasiler yararlanmamalıdır. Bazı konular vardır Türkiye'de siyasetin artık birlik ve dirlik içerisinde olmasını zaruri kılmıştır. Bu en son olaylar onu göstermiştir.""Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur"Bahçeli, bazı televizyon programlarında sabitleşmiş ve sabit fikirlere sahip konuşmacıların, sınır ötesi harekata ilişkin 6 aydan beri tartıştıklarını belirterek, "Bunların yapacağı bir şey var. Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını, özel bir odanın içerisinde kendisi için hazırlatıp, baştan sonra kadar dinlemeleri. Burada neler söylemek istediğini, ülke için ne kadar faydalı cümleler kullandığını, kendi kendine ayıklamalı." ifadelerini kullandı.Şili ve Lübnan'ın da aralarında olduğu bazı ülkelerde son günlerde toplumsal hareketler yaşandığına değinen Bahçeli, "Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Onun için bir başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek, Türkiye'de iktidar değişikliğini yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi için en büyük zararı görür." diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sistem değişikliğine ilişkin, 'teklif bizden destek sizden" çağrısının hatırlatılması üzerine, Bahçeli, "Sistem bir seneyi aşmış, işi gücü bırakıp geri mi döneceğiz. Konuşmak için konuşmak, doğru değil." dedi."Bu hakkı iade etmek lazım"Bahçeli, ABD ve Rusya ile varılan mutabakata ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:"1940-1945'li yıllardan sonra dünya iki bloka ayrılmıştır. Bunlardan biri Batı, diğeri ise Doğu Blokudur Bugünkü ülke yöneticileri tercihlerini Batı Blokunda yapmışlar ve Batı ile olan ilişkilerini her yönüyle geliştirmişler, kurumsal arayışlar içerisine girmişlerdir. Bunlar Türkiye üzerinde olduğu gibi diğer ülkeler üzerinde de çok ayrıntılı bazı programlar uygulamış, planlar ortaya koymuşlardır. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki almış olduğu karar, Doğu ve Batı Bloklarından Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruşu, kararlılığı ortaya koymasıdır. Bu çok önemli bir olaydır ve tarihin önemli bir dönemidir. Onun için son gelişmeleri özellikle dış politikadaki gelişmeleri, kurulmuş olan diyalogları, telefon diplomasisini, ziyaretleri çok yönlü değerlendirerek, bu hakkı iade etmek lazımdır."Erdoğan'ın Doğu ve Batı Blokları arasında Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozduğunu ve ikisini bir araya getirerek, milli menfaatler çıkarı doğrultusunda, Türkiye'nin daha da güçlü hale gelmesini sağladığını vurgulayan Bahçeli, "Bu hakkı iade etmek lazım. Bunun için ayrı parti kurmaya, muhalefet yapıyorum diye ileri geri konuşmaya gerek yok." dedi.Bahçeli, Türkiye'de çoğu üniversite de uluslararası ilişkiler bölümünün olduğuna ve buralarda değerli bilim insanlarının bulunduğuna işaret ederek, son dönemdeki Türk dış politikasındaki gelişmelerin incelenip, sonuçlandırılması ve gelecek nesillere kayıt düşülmesi gerektiğini vurguladı.Barış Pınarı Harekatı'nın önemine de işaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörle mücadele, güvenlik, demokrasi, Türkiye'nin normalleşmesi, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarını sağlaması için tarihi bir fırsattır. Artık televizyonlardaki değerli bilim insanlarından rica ediyorum; Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilecek yaklaşımlar ortaya koysunlar. 3,5 aydan beri dinliyorum hepsini üst üste koyuyorsunuz, yeni bir moda var ya 'sıfır atık' diyorlar. Bütün fikirler sıfır atık." değerlendirmesini yaptı.