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Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe fotoşopla madalya taktığı fotoğraf ile ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Fotoğrafın orijinalinin, Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı. Montaj görüntü sosyal medyada büyük tepki gördü.

30.10.2019 23:54

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Trump bugün yine Twitter'dan 'Amerikan Kahramanı' yazarak tasarım programı aracılığıyla yaptığı köpeğin madalyalı fotoğrafını paylaştı.

VİETNAM GAZİSİNİN YERİNE KÖPEĞİ MONTAJLAMIŞ

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

Trump'ın gazinin yerine köpeği montajladığı fotoğraf sosyal medyada büyük tepki gördü.

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde, askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

BağdadiBağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpeğe Trump'tan madalya

Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya


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