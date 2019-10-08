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Son dakika: Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü

Son dakika: Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ve ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası 5,84 seviyelerine kadar çıkan dolar, Trump'ın olumlu açıklamaları sonrası 5,78'e kadar geriledi. Kur, şu sıralar 5,80'den işlem görüyor.

08.10.2019 16:08

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon gerçekleştireceği haberleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçerek 5,84 seviyelerine kadar çıkmıştı. Trump'ın söylemini yumuşatarak Türkiye için övgü dolu sözler kullanmasıyla dolar yönünü aşağı doğru çevirdi. Olumlu açıklamalar sonrası kur, 5,80'nin altına inerek 5,78'i gördü. Dolar şu sıralar 5,80'den işlem görüyor.

TRUMP'IN OLUMLU AÇIKLAMALARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haftaya 5,70 civarında başlayan Dolar/TLTrump'ın da açıklamalarıyla yükselişe geçerek dün 5,80'i aştı ve günü 5,83 civarında tamamladı. Kur bu sabah 5,8467'ye kadar yükseldi. Öğleden sonra Trump'ın "Türkiye ticaret ortağımız ve NATO'da müttefiğimiz" şeklindeki mesajı kurun 5,78'e kadar gerilemesinde etkili oldu.

"TÜRKİYE ABD'NİN ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞI"

Trump, "Türkiye ABD'nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO müttefikidir. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı bizimle. Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de 13 Kasım tarihinde bir görüşme yapacak.

Son dakika: Dün tehdit eden Trump, bugün TürkiyeSon dakika: Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

Son dakika: Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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