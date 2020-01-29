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Trump'ın orta doğu planı protesto ediliyor

Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyorFilistin, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planı, Filistin, Lübnan ve Ürdün'de protesto edildi.

29.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:22
Trump'ın Orta Doğu planı protesto ediliyor
Filistin, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün düzenledikleri ortak basın toplantısında tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdikleri Orta Doğu planı, Filistin, Lübnan ve Ürdün'de protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planını açıklamasının ardından, Filistin'in Beytüllahim kenti, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Ürdün'de protestolar başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Beytüllahim kentinde eylemcilerin ABD bayrağı yaktıkları görüldü. Filistin'deki gösteriler halen devam ediyor.
Trump'ın orta doğu planı protesto ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: DHA


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