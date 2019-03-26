Trump'ın Projesine 1 Milyar Dolarlık Fon

Kaynak: İHA

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ülkenin Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çok tartışılan Meksika duvarı projesine ABD Savunma Bakanlığından bütçe çıktı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, 1 milyar dolarlık bütçeyi onayladığı kaydedildi. Fon, sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyerlerin inşası, yol yapımı ve ışıklandırma için kullanılacak. Pentagon'un onayladığı fon, Trump'ın Kongre'yi aşarak ulusal acil durum ilan etmesinin ardından onaylanan ilk fon oldu. Donald Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi devre dışı bırakarak sınıra duvar inşa edebilmek için acil durum ilan etmişti.(İHA)