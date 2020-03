Trump'ın salgın açıklamalarına ABD'li yetkililerden tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsünün etkilerinin Nisan ayı ortasına doğru azalacağına ilişkin iyimser açıklamalarına ABD Federal hükümeti ve bölgesel yönetimlerden tepki geldi.ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal mesafeyi koruyarak işe gidilebileceğine yönelik açıklamaları ve korona virüsünün etkilerinin Nisan ayı ortasına doğru azalacağı açıklamasına ABD Federal hükümeti ve bölgesel yönetimler karşı çıktı. Maryland Valisi Larry Hogan Trump'ın yorumlarını halkı bilinçlendirme çabalarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bence mesajlar burada yaptıklarımızla uyuşmuyor. Yönetimden gelen mesajlar burada olanlara uymuyor" dedi.Ohio Valisi Mike DeWine da "Ekonomimizi geri kazanacağız ancak önce koruyabildiğimiz kadar yaşamı koruyup daha sonra ilerleyeceğiz" ifadeleriyle Trump'a karşı çıktı. California Valisi Gavin Newsom ise "Nisan ayı California için bütün uzmanların beklentilerine göre çok erken" şeklinde açıklamada bulunarak Trump'ın beklentilerinin gerçekçi olmadığını belirtti. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise Trump'ın açıklamasını "fantezi" olarak nitelendirdi.Senato'nun yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik yardım üzerinde anlaşmaya varmaya yakın olması nedeniyle borsada hareketlilik yaşanıyor. Borsa yüzde 11.4 yükselirken, Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell ve azınlık lideri Demokrat Charles E. Schumer yaptıkları açıklamada sonucun çok yakın olduğunu ifade etti. Geçmesi beklenen ekonomi paketinde her yetişkin ABD vatandaşı için bin 250, her çocuk için 500 doların yanı sıra firmalar yönelik 500 milyon doların üzerinde yardımı içeriyor.VAKALAR ARTARKEN SAĞLIK MALZEMESİ YETERSİZLİĞİ KORKUTUYORSağlık malzemelerinin yetersizliği nedeniyle eyalet yetkilileri ve sağlık çalışanları, federal hükümeti firmaları üretime zorlamaya çağırdı. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, federal hükümetten 400 vantilatör geldiğini belirterek 30 bin adete ihtiyaçları olduğunu söyledi. Federal hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçlayan Cuomo, "Firmalar üretime hazır. Vantilatörler nerede, kıyafetler nerede, maskeler nerede" dedi.Korona virüsü salgınında bilançonun her geçen gün ağırlaştığı ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.(İHA)

Kaynak: İHA