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Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu

Donald Tusk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın sırtına iki parmağını silaha benzer biçimde doğrulttuğu fotoğraf karesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

06.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:36

AB Konseyi eski Başkanı Tusk'ın ABD Başkanı Trump'a 'silah' doğrulttuğu fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

"TRANSATLANTİK DOSTLUĞU DEVAM ETMELİ"

Avrupa Birliği Konseyi eski Başkanı Donald Tusk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sırtına iki parmağını silaha benzer biçimde doğrulttuğu bir görüntü, "Dönemsel türbülanslara rağmen transatlantik dostluğu devam etmeli" notu ile sosyal medyadan paylaşıldı.

AKILLARA NATO ZİRVESİNİ GETİRDİ

Fotoğrafla beraber paylaşılan yazı akıllara geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran, birliğe üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafın geçtiğimiz yıl Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde çekildiği anlaşıldı.

Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu

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