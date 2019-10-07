Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki: Türkiye her konuda kendi kararını verecektir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

TRUMP "TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE HER KONUDA KENDİ KARARINI VERECEKTİR"

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."