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Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği basın toplantısında gaf üstüne gaf yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzünün şekilden şekle girmesi dikkat çekti.

17.10.2019 11:45

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni gaflara imza attı. Cumhurbaşkanı Mattarella'ya "mozarella" diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin de "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi. İtalyanca tercümanının söz konusu gaflar karşısındaki bakışları ise viral oldu.

GAF ÜSTÜNE GAF YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu. Mattarella'ya "mozzarella" diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu'na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

"HEPİMİZ TERCÜMANIZ"

Öte yandan, ABD Başkanı söz konusu gaflara imza atarken İtalyanca tercümanın yüz ifadesi de sosyal medyada viral oldu. Trump'ın gaflarıyla alay eden kullanıcılar, Trump'ın gafları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen tercümanla ilgili olarak "Hepimiz o tercümanız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.

BEYAZ SARAY DA PAYLAŞTI

Öte yandan, Trump'ın ABD - İtalya ilişkilerini Antik Roma'ya dayandıran sözleri Beyaz Saray Twitter hesabı tarafından da aynı ifadelerle paylaşıldı.

Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Sergio Mattarella, Donald Trump, Roma, Dünya, Güncel

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