Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.Türk yetkililerle Suriye'deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası'na giriş yaptı. James ve Craft'ın Hatay'da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.