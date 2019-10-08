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Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağı yönündeki tehdidine ilişkin "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" dedi.

08.10.2019 09:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"YAPTIKLARINI ÇEKİNMEDEN SÖYLEYEN İLK ABD BAŞKANI"

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" dedi.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

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Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Rusya, Politika, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA

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