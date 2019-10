Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Türkiye 'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ABD'nin desteği ya da dahli olmayacağını ve ABD askerlerinin bu bölgeden çekileceğini duyurmasının ardından, Twitter hesabından ardı ardına açıklamalarda bulundu.Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla sık sık gündem yaratan Trump'ın bugünkü ana gündem maddesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD'nin aldığı karar oldu.Trump ilk olarak yerel saatle sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer verdi."ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu""ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük." değerlendirmesinde bulunan Trump, göreve geldiğinde "DEAŞ'ın bölgede at koşturduğunu" savunarak çoğu Avrupalı olmak üzere binlerce DEAŞ üyesinin yakalanması dahil bu örgütü yüzde 100 yenilgiye uğrattıklarını belirtti.Trump, Avrupa'nın yakalanan DEAŞ üyelerini istemediğini ve ABD'nin bu kişileri tutmasını talep ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:"Ben de 'Hayır biz size büyük bir iyilikte bulunduk ve siz de bunları inanılmaz maliyetlerle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Bunlar yargılanmak üzere sizin' dedim. (Avrupa) Onlar da yeniden ABD'nin her zaman NATO'daki 'enayi' olduğunu düşünerek 'hayır' dediler. Bizler sadece yararımıza olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin artık bu durumu, 'mahallelerindeki' DEAŞ savaşçılarıyla ne yapacaklarını çözmeleri gerekecek. Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. Bizler 7 bin mil ötedeyiz ve bizim yakınımıza bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yeniden ezer geçeriz.""Büyük resme bakacağız"Trump, söz konusu ilk paylaşımın yaklaşık 5 saat ardından yazdığı ikinci tweet dizisinde, "ABD'yi bile sevmeyen insanların yararına muhteşem ordumuzun polislik operasyonları yürüttüğü bölgelerdeki saçma, sonu gelmeyen savaşlardan kurtulmak için seçildim. Bu konuda en mutsuz iki ülke Rusya ve Çin çünkü onlar bizim çıkmaza girmemizi ve büyük paralar harcamamızı seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu."Ben görevi devraldığımda ordumuz tamamen bitik durumdaydı, şimdi hiç olmadığı kadar güçlü. Sonu gelmeyen ve saçma savaşlar bitiyor! Büyük resme odaklanacağız." ifadesini kullanan Trump, gerekmesi durumunda geri dönüp, gerekli adımları atabileceklerini belirtti."Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk" paylaşımına retweetSöz konusu paylaşımın ardından Trump, Suriye kararına destek veren kişilerin tweetlerini retweet etti. Trump'ın yaptığı retweetler arasında en dikkat çekeni ise Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu uzmanlarından Michael Doran'ın mesajları oldu.Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.Türkiye'ye gözdağıÖte yandan Trump, Türkiye'ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullandı.ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaştı.Beyaz Saray'ın Suriye açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.Ayrıca açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." bilgisi paylaşılmıştı.