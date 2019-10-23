Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolarda büyük hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerine 5,77 seviyelerinde giren dolar/tl Trump'ın Türkiye ve ortadoğuya yönelik yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçti.

Saat 19:00 itibariyle dolar/tl uluslararası piyasalarda 5,73 seviyelerine geriledi.

TRUMP YAPTIRIMLARIN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye'deki mevcut durumla ilgili açıklama yapıyor. Trump, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söyledi. Trump ''Suriye'den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi'' şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin ivedilikle durdurulacağı açıklanmıştı. Ayrıca çelik ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi bekleniyordu.