"Trump'ın yeni ek gümrük vergilerine karşı Çin teşvik uygulamalarına yönelebilir"

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs Stratejisti Timothy Moe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulayacağını duyurduğu yeni ek gümrük vergilerinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için Çin'in muhtemelen teşvik uygulamalarını artıracağını söyledi.

Trump, Perşembe günü Washington yönetiminin 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10'luk ek gümrük vergi uygulanacağını duyurdu. Trump, 250 milyar dolarlık Çin ürününün ise hala yüzde 25'lik ek gümrük vergisine tabi olduğunu belirtti.

Goldman Sachs Asya makro araştırma ve Asya Pasifik sermaye stratejisi yetkilisi Timothy Moe, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin tırmanmasının ticari belirsizliği artırmasıyla Çin'in ekonomisini desteklemek için yüzde 6.0'lık hedefini yüzde 6.5'e çıkarması gerektiğini söyledi. Resmi veriler, Çin'in ekonomik büyümesinin yılın ilk ayında yüzde 6.3 olduğunu göstermişti.

Moe, CNBC'ye yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durumda Çin'in alacağı önlemler arasında yerel ekonomiye yönelik teşvik uygulamalarına devam edilmesinin yer alacağını düşünüyoruz. Dış etkenler zayıf seyretmeye devam ederken, söz konusu zayıf seyir muhtemelen ABD-Çin ticari anlaşmazlığı sebebiyle de artacak. Bu sebeple, ekonomiye yönelik dış etkenlerin oluşturacağı olumsuz etkilere karşı iç talebi destekleyecek yatırım veya aktivitelere ihtiyaç var."

Kaynak: DHA