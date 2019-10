Trump'ın yeni Yeşil Kart düzenlemesi mahkemeye takıldı

NEW ABD'de federal mahkeme, Trump yönetiminin 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe koymayı planladığı kamu yardımı alan göçmenlere, oturma izni sağlayan Yeşil Kart verilmesini zorlaştıran emrini durdurma kararı aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York Güney Bölge Hakimi George B. Daniels, Trump yönetiminin kamu yardımı alan kişilere yeşil kart verilmesini zorlaştıran düzenlemesini geçici olarak erteledi.

Hakim Daniels, gerekçeli kararında, "Eşitlik dengesi ve adaletin çıkarları önceki uygulamanın devamından yanadır." ifadesini kullandı.

Trump yönetimince 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi için imzalanan "Kamu zemininde kabul edilemezlik" emri, kendi kendine bakacak yeterliliği olmayan ve sağlık, konut, gıda alanlarında yardım alan veya alması öngörülen göçmenlere oturma izni verilmesini zorlaştırıyordu.

Aralarında New York eyaleti ile şehir yönetiminin de bulunduğu, göçmen hakları savunucusu çeşitli gruplar, Trump yönetiminin yeni uygulamasının düşük gelirli göçmenlere ayrımcılık yapacağı gerekçesiyle durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

