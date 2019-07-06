06.07.2019 20:26
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Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD ve İngiltere'nin ortak ulusal güvenlik ve çıkarlarına ilişkin konuların ele alındığı vurgulandı.
Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması gibi konuların da konuşulduğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticari pazarlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Theresa May, Güncel

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