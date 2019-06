Trump, İngiltere temaslarına başlıyor

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi'nin daveti üzerine başkent Londra'ya düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetine icabetle başkent Londra'ya geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ı taşıyan özel uçak Stansted Havalimanı'na TSİ 11.00 sıralarında indi. Trump, 3 gün sürecek Londra ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak ve akşam saatlerinde sarayda onuruna yemek verilecek. Trump ziyaretinin ikinci gününde ise kördüğüme dönen Brexit nedeniyle 7 Haziran'da görevi bırakacağını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. Daha sonra ortak basın toplantısında bir araya gelecek olan iki lidere, Portsmouth'da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da eşlik edecek. Trump, protestoların gölgesinde sürdüreceği temasları kapsamında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi ile çay partisinde görüşecek.TRUMP, LONDRA'DA İSTENMİYOR Trump'ın Buckingham Sarayı'nda onuruna verilecek akşam yemeği ise parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable tarafından boykot edilecek. Trump, siyasilerin boykotunun yanı sıra saray önünde İngilizler tarafından da protesto edilecek. Bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, devlet başkanlarının ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen at arabasıyla geçit töreni de boykot ve protestolar nedeniyle Trump'ın güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmeyecek. Trump'ın ziyareti nedeniyle Londra'da yollar trafiğe kapatıldı. Ziyaret, ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması bakımından önem taşıyor.(İHA)