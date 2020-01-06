Trump, Irak'tan bir şartla çekileceklerini açıkladı: Ödemelerini yapmaları gerek

ABD Başkanı Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki gösterdi.

"İRAN YAPTIRIMLARI HAFİF KALIR"

Irak'ı yaptırımlarla tehdit eden Trump, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

"ORADA DEVASA ÖLÇÜDE PAHALI BİR ÜS İNŞA ETTİK"

ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin en başta Irak'a girmesine karşı çıktığını belirten Trump, Irak'a girmenin büyük hata olduğunu ve Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olmadığının ispat edildiğini vurguladı.

TRUMP'TAN TEHDİTLER

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor.

İran'ın ABD'yi hedef alan açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu medya paylaşımları ABD kongresine bir bildirim niteliği taşıyor. Eğer İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK VE ASKERİ ÜSSÜ'NE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan, Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı. 1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Ayrıca, dün ABD Büyükelçiliği ile Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlenmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.