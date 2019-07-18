Haberler» Güncel» Haber

Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

18.07.2019 23:17 Trump, İran
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basının karşısına ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasına ait USS Boxer tipi bir savaş gemisinin İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Trump, "Boxer takriben 1000 yard mesafesinde yaklaşan İran İHA'sına ait savunma hareketinde bulundu" ifadelerini kullandı.

İHA'nın uzaklaşması için defalarca uyarıldığını belirten Trump bunun geminin ve mürettebatın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. "İHA hemen imha edildi" diyen Trump, İran'ın tarafından geçekleştirilen bu hareketi Tahran'ın uluslar arası sularda çalışma yürüten gemilere karşı attığı kötü niyetli bir provokasyon olarak değerlendirdi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Donald Trump, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:35   BURSA Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
01:34   Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (6)
01:34   Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
01:28   Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar
01:22   İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de
01:20   Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü
01:17   11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi