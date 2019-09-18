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Trump: "İran'a ciddi yaptırımlar uygulayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, 'Aramco saldırısı' sonrası İran'a uygulanan yaptırımlara ciddi eklemelerin yapılacağını yineleyerek, yaptırımların 48 saat içerisinde açıklanacağını söyledi.

18.09.2019 21:55Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, 'Aramco saldırısı' sonrası İran'a uygulanan yaptırımlara ciddi eklemelerin yapılacağını yineleyerek, yaptırımların 48 saat içerisinde açıklanacağını söyledi.

Uluslararası basının sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, arkasında İran'ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahasına yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırı sonrası İran'a yönelik yaptırımlara ciddi eklemelerin yapılacağını belirten Trump, bu yaptırımların 48 saat içerisinde duyurulacağını söyledi. İran'a yönelik atılacak adımlar arasında nelerin olduğu sorusu üzerine Trump, birçok seçenek olduğunu belirterek, "Şuan çok güçlü bir durumdayız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, İran, Politika

Kaynak: İHA

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