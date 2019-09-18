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Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısıtlamaları artırılacağını söyledi.

18.09.2019 17:36Trump iran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaları artırıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısıtlamaları artırılacağını söyledi.
Trump, Tahran'ın Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıda yer aldığı iddialarına karşılık olarak, İran'a uygulanan kısıtlamaların artırılacağını belirtti. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Hazine Bakanlığı'na İran'a uygulanan ekonomik kısıtlamaların artırılması talimatını verdim!"
Kısıtlamalardaki söz konusu artış, ABD'nin Saudi Aramco saldırısında İran'ın yer aldığı suçlamaları sonrası gelirken, Tahran bu iddiaları reddetmiş ve saldırının Houthiler tarafından yapıldığını iddia ederek, bu saldırının Yemen'deki savaşın durdurulması için Riyad'a bir ikaz olduğunu belirtmişti.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tahran, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

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