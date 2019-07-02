02.07.2019 00:42
Haberler » Güncel » Haber

Trump: "İran ateşle oynuyor"

Trump: "İran ateşle oynuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran'a, "Ateşle oynuyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump , zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyuran İran 'a, "Ateşle oynuyorlar." diye tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray 'da düzenlenen bir imza töreninde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşma kararını değerlendirdi.
Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu.
İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığı yer almıştı.
Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da İran'ın söz konusu kararını ayrı ayrı açıklamalarla kınamıştı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Beyaz Saray , İran , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda...
01:46 İzmir - Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama 1 ölü, 15 yaralı -
01:38 Bursa'da 9'uncu kattan asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
01:37 GÜNCELLEME - 2 Aliağa'daki gemi yangını
01:34 Fındık yüklü tır devrildi: 2 yaralı
01:34 İzmir - Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralı
01:32 Su seviyesi yükseldi, batık şehrin surları su altında kaldı