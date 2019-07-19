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Trump: "İran beladan başka bir şey değil"

İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasından sonra açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran beladan başka bir şey değil" dedi.

19.07.2019 23:47 Trump: "İran beladan başka bir şey değil"
İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasından sonra açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran beladan başka bir şey değil" dedi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Donald Trump, İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoyması hakkında değerlendirmede bulundu. İngiliz makamları ile konuyu görüşeceklerini belirten Trump, İran için, "Beladan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Barak Obama'nın İran konusunda akıllıca davranmadığını söyleyen Trump, son yaşananlar konusunda, "Bakalım neler olacak, ABD gemisi değil, İngiliz gemisi. Bir gemi ya da iki gemi de olabilir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, İran, Politika

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