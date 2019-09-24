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Trump: iran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti.

24.09.2019 21:09Trump: iran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti. Trump, "İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez" dedi.
ABD ile İran arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulunan Trump, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır" dedi ve son dönemde getirilen birçok yaptırıma değinerek, İran'ın tavrının hala devam ettiğini ve bu tavrın sürdürülmesi durumunda yaptırımların gevşetilmeyeceğini söyledi.
İran'a dair açıklamalarına geniş yer veren Trump, "Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. Rejim şiddeti tırmandı ve provokasyonsuz saldırılarda bulundu. Suudi Arabistan'ın tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından İran Merkez Bankasına hiç olmadığı kadar yaptırım uyguladık. İran halkı; onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. İran'ın liderlerinin artık ileriye adım atmaları ve diğer ülkeleri tehdit etmeleri kesmelerinin vakti gelmelidir" dedi.
"ÇİN, ABD ŞİRKETLERİNİN DİZAYNLARINI ÇALDI"
Trump, "Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin 5 yıllık kalkınma planı için bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır" dedi
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Trump'ın konuşması



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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