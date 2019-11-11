Haberler » Güncel » Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi - Haber

Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği FBI ajanı Robert Levinson'ı, İran'dan "Olumlu bir adım olur" sözleriyle istedi.

11.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:03

ABD Başkanı Donald Trump, 'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği FBI ajanı RobertLevinson'ın, ABD'ye teslim edilmesinin "olumlu bir adım" olacağını vurgulayarak, uranyum zenginleştirilmesinin ise "çok kötü bir adım" olduğu uyarısında bulundu.

"12 YILDIR KAYIP"

Trump, Twitter hesabından, İran'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir FBI ajanı ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı. Donald Trump, "İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı ABD'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur.İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım." ifadesini kullandı.

AJAN HAKKINDA BİLGİ VERENE 20 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran'da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD, 1979 yılında Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 40. Yıl dönümünde İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırımlar da getirdi.

Ödül eski FBI ajansı Levinson'un ortadan kaybolmasının aydınlatılmasına yardım eden kişilere verilecek.

Trump, İran'dan FBI ajanını ABD'ye teslim etmesini istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
09:26 Başkan Deveciler, Yargıtay Başkanını ziyaret etti
09:30 Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu - BURSA
09:18 Soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyorlar
09:22 Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan, Ali Babacan'la görüşmeyi planlıyor
09:20 Esenler'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
09:22 Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan, Ali Babacan'la görüşmeyi planlıyor
09:08 TÜBİTAK'a 13 personel alınacak
09:03 Pastırma sıcakları bitiyor! Hava soğuyacak, yağış geliyor
08:47 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu!
08:38 6 üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu
11.11.2019 09:33:46