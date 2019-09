Trump : "İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor" - "ABD kalıcı düşmanlara asla...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerginliklere ilişkin, "İran halkı yoksulluğu ve yolsuzluğu azaltan, iş imkanları oluşturan, onların parasını çalmayan bir hükümeti hak ediyor" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuştu. Konuşmasında ABD'nin kendi çıkarlarını koruma konusunda asla başarısız olmasına izin vermeyeceğini belirten Trump, "Barışı seven ülkelerin yüzleştiği en büyük tehditlerden biri İran rejimidir" ifadelerini kullandı. Rejimin attığı adımlarla dünyanın istikrarını kötü etkilediğini belirten ABD Başkanı, "İran yalnızca terörü finanse eden ülkelerden biri değil ayrıca İran liderleri Suriye ve Yemen'de savaşı körüklüyor" dedi.İRAN'A YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEKİran ile yapılmış olan ve ABD'nin ayrıldığı nükleer anlaşmanın her anlamda etkisiz olduğunu belirten Trump, ABD'nin nükleer krizi sebebi ile İran'a pek çok ekonomik yaptırım uyguladığının hatırlattı. Aramco petrol sahası saldırılarına da değinen Trump, tüm ülkelerin İran konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Trump İran'ın bu yöndeki hareketlerinin devam etmesi halinde yaptırımların kalkmayacağını ve Tahran'ı daha fazla sıkıştıracaklarını söyledi.İran'ın nükleer çalışmalar ile diğer uluslara da tehdit oluşturduğunu ileri süren Trump, İran'ın nükleer çalışmalarının durdurulması gerektiğinin savundu. "İran halkı yoksulluğu ve yolsuzluğu azaltan, iş imkanları oluşturan, onların parasını çalmayan bir hükümeti hak ediyor" diyen Trump Tahran yönetiminin başka ülkeler ile uğraşmak yerine kendi ülkesindeki problemlere odaklanması gerektiğini söyledi. İran'ın 40 yıldır başarısızlık içerisinde olduğunu belirten Trump, "İran liderleri için artık adım atma ve diğer ülkeleri tehdit etmeyi bırakarak kendi ülkelerini inşa etme zamanıdır. Artık İran liderlerinin İran halkına öncelik vermesinin zamanıdır" dedi. ABD'nin hiçbir ülke ile kötü ilişkilere sahip olmak istemediğini belirten Trump, "ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır" diye konuştu."HER BİRİNİZ KESİNLİKLE SINIRLARINIZI KORUMA HAKKINA SAHİPSİNİZ"Global dünyanın en önemli problemlerinden birinin kontrol edemeyen göç olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, BM toplantısına katılan birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirterek, "Her biriniz kesinlikle sınırlarınızı koruma hakkına sahipsiniz" şeklinde konuştu."İNSAN KAÇAKÇILIĞINI VE TİCARETİNE ÇÖZÜM BULMALIYIZ""Bugün birlikte çalışarak insan kaçakçılığını ve ticaretine çözüm bulmalıyız" diyen Trump, bu suç ağının bir an önce devreden çıkarılması gerektiğini belirtti. ABD'nin Meksika, Kanada gibi sınır ülkeleri ile ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Trump, bu çalışmaların hem halkların hem de sınırların güvenliği için olduğunu söyledi. Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a işbirliğinden dolayı teşekkür eden Trump, Meksika sınırına çok sayıda askeri kuvvetin tahliye edildiğini ve Meksika hükümetinin ABD'ye saygı duyduğunu, kendisinin de onlara aynı şekilde saygı duyduğunu kaydetti."İNSAN KAÇAKÇILARINA PARA ÖDEMEYİN, KENDİNİZİ TEHLİKEYE SOKMAYIN, ÇOCUKLARINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN"İllegal göçün önüne geçmek için ABD'nin ciddi adımlar attığını kaydeden Trump, "Sınırımızı illegal bir şekilde geçmeye çalışan her kim varsa lütfen bu sözlerimi duysun, insan kaçakçılarına para ödemeyin, kendinizi tehlikeye sokmayın, çocuklarınızı tehlikeye atmayın, çünkü bunları başarsanız bile ben ABD Başkanı olduğum sürece girmenize izin verilmeyecek, evinize geri gönderileceksiniz" dedi.(İHA)