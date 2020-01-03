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Trump: "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama müzakereyi de kaybetmedi"

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

03.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:30 Trump:
İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın tepkisi büyümeye devam ediyor. Halk sokaklara çıkıp protestolar yaparken İranlı yetkililer de ABD'den intikam alınacağına vurgu yapmıştı. Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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