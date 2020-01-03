Haberler » Güncel » Trump: 'İran hiçbir zaman savaşı kazanamadı ama müzakereyi de kaybetmedi' - Haber

Trump: "İran hiçbir zaman savaşı kazanamadı ama müzakereyi de kaybetmedi"

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaşı kazanamadı ama müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:30 Trump:
İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman savaşı kazanamadı ama müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasında bulundu.
İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın tepkisi büyümeye devam ediyor. Halk sokaklara çıkıp protestolar yaparken İranlı yetkililer de ABD'den intikam alınacağına vurgu yapmıştı. Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, "İran hiçbir zaman savaşı kazanamadı ama müzakereyi de kaybetmedi" açıklamasını yaptı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:33   Otomobil önce refüje sonra ağaca çarpıp taka attı: 1'i ağır 3 yaralı - Haber
17:32   Edirne'de 178 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
17:30   İSTİNAF MAHKEMESİ AHMET ALTAN'IN 5 YIL 11 AYLIK HAPİS CEZALARINI ONADI - Haber
17:30   İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR - Haber
17:30   Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta nakliyeciler eylem yaptı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:35:36