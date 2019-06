Trump, İran konusunda "şüphecileri" dinlemiş

NEW Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran 'a saldırı konusunda generalleri, danışmanları ya da diplomatları dinlemek yerine aralarında Fox News 'in sunucusu Tucker Carlson'ın da olduğu "şüpheci" isimleri dikkate aldığını yazdı. New York Times'ın haberine göre, Trump, İran'a yapılacak olağan bir saldırı konusunda generalleri, ulusal güvenlik danışmanları ve diplomatlarının sözlerini göz ardı ederek, "şüpheci yaklaşımların peşinden gitti."Konuya yakın kaynaklara göre, Amerikan ulusal güvenlik danışmanları, Trump'ı İran'a saldırması konusunda cesaretlendirmeye çalışırken, Carlson, Trump'a, " Tahran 'ın provokasyonlarına güçle karşılık vermek çılgınca." ifadesini kullandı.Carlson, Trump'a, İran'a saldırının ülkenin çıkarlarına olmayacağını belirterek, eğer bu ülkeye karşı savaş açarsa, yeniden seçilme şansını da kaybedeceğini dile getirdi.Kaynaklar, Trump'a, İran'a saldırı durumunda 150 sivilin öleceği bilgisinin de Pentagon'daki bir generalden değil Pentagon avukatlarından geldiğine dikkati çekti.Ayrıca haberde, Trump'ın İran'a saldırıdan vazgeçme sürecinin detaylarının da tam olarak bilinmediği vurgulandı.İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.Bunun üzerine, Beyaz Saray 'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.