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Trump kampanyasını soruşturan Mueller: Başkanlığı sonrasında da yargılanabilir

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için Trump kampanyasını yönetecilerinin Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan eski özel görevli savcı Robert Mueller, hazırladığı rapora ilişkin Kongre'nin sorularını yanıtladı. Mueller, Trump'ın başkanlığı sonrası da yargılanabileceğini söyledi

24.07.2019 19:22 Trump kampanyasını soruşturan Mueller: Başkanlığı sonrasında da yargılanabilir
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya'nın girişimlerini ve Donald Trump kampanyasını yöneten kişilerin Moskova ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan eski özel görevli savcı Robert Mueller, hazırladığı rapora ilişkin soruları yanıtlamak üzere Washington'da meclis komisyonu ve istihbarat yetkililerinin karşısına çıktı.

Trump'ın ve kampanyasının Rusya ile işbirliği içinde olduğuna yönelik yeterli ve tatmin edici delil olmadığını belirten rapor, adaleti engellemeye yönelik suçlamalar konusunda ise Trump'ı aynı derecede aklamıyor. Buna ilişkin sorulan sorulara Muller'ın verdiği bazı cevaplar yeniden dikkatleri 'Trump'ın yargılanma olasılığı'na çekti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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