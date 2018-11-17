Trump, Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili CIA ile Görüşecek

ABD
Başkanı Donald Trump
, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA ile görüşecek. Washington Post
Gazetesinde yer alan, 'CIA'in, Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği konusunda emin olduğu' haberinden sonra, Turmp'ın, CIA ile görüşeceğini belirtildi. Bloomberg
televizyonunun Twitter
hesabında yer alan haberde, Başkan Trump'ın, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul
konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini kaydedildi. Trump, Kaşıkçı cinayetine karışanların cezalandırılmasını gerektiğini ancak Suudi Arabistan'la ilişkilerinin bozulmaması gerektiğini söylemiş ve Kaşıkçı cinayetine karıştıkları belirtilen kişilere karşı yaptırım kararı vererek mal varlıklarına el koydurtmuştu. ABD senatosu, Trump'tan Kaşıkçı cinayeti konusunda daha sert tedbirler almasını gerektiğini ve Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını istemişti.
(İHA)
Suudi Arabistan,Amerika Birleşik Devletleri,Donald Trump
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:41