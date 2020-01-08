Haberler » Dünya » Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor - Haberler

Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

08.01.2020 05:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 05:59 Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızları Ordusu'nun,  'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Şu ana kadar her şey iyi. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey iyi! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi! Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.



Donald Trump, İran, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

07:20   Son dakika: İran, Irak'ta ABD üslerine füze ile saldırdı - Haberler
07:02   Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Haberler
06:56   İran'da yolcu uçağı düştü - Haberler
06:55   Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Haberler
06:52   Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Haberler
00:57   İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Haberler
00:28   Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
8.01.2020 07:30:41