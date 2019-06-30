30.06.2019 13:56
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Trump, Kim Jong-un ile görüştü-2

Trump, Kim Jong-un ile görüştü-2

Kaynak: DHA
Dünya

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