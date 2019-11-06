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Trump, kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı! ABD gündeminde olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel papazı Evanjelik Paula White'ı, Beyaz Saray'da Kamu İrtibat Ofisi'nde görev verdi. ABD gündeminde manşetlerde konuşulan olay ise tartışma yarattı.

06.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:49

2002'den beri ABD Başkanı Donald Trump ile çalışan ve danışma kurulunda bulunan kadın papaz Paula White, geçen hafta alınan kararla Beyaz Saray Kamu İrtibat Ofisi yetkilisi olarak atandı. Trump'ın kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırması ise ABD gündemine bomba gibi düştü.

TRUMP, EVANJELİKLERİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Trump hakkındaki açıklamaları ile daha önce de ABD basınının gündemine oturan White'ın yeni görevi ülke basınında, "Trump'ın 2020 seçimleri öncesi Evanjelik kesimden oy kapma çabası" olarak yorumlandı.

DİNİ GRUPLAR İÇİN DANIŞMAN OLACAK

White, Kamu İrtibat Ofisi'nce dini grupların seslerini daha çok duyurması için geçen yıl kurulan "İnanç ve Fırsat Girişimi" adlı programda danışman olarak görev yapacak.

TRUMP'A "SİZİN RUHUNUZU İSTİYORUM" DEMİŞ

Geçen yıl Hristiyan yayın kurulusu CBN'e mülakat veren White, "Trump ile ilk tanıştığım zamanda ona, 'Ben sizin paranızı istemiyorum. Şöhretinizi de istemiyorum. Ben sizin ruhunuzu istiyorum' dedim." ifadesini kullanmıştı.

"AYAK BASTIĞIM BEYAZ SARAY ARTIK KUTSAL BİR YER"

White, haziranda Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, "Benim buraya ayak basmam nedeniyle Beyaz Saray kutsal bir yer." açıklamasıyla da dikkati çekmişti.

Trump, kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı! ABD gündeminde olay oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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