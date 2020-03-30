Trump, koronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzattı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.
30.03.2020 07:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:26
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi