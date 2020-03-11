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Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi olmaktan çekinmediğini ancak bunun gerekli olmadığını söyledi

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Trump: Koronavirüs testi olmaktan çekinmiyorum ama gerek yok
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi olmaktan çekinmediğini ancak bunun gerekli olmadığını söyledi.

Son günlerde kendilerini karantinaya alan kongre üyeleriyle görüşen Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanıyorum test edilmem çok büyük bir olay değil, bunu yapabilirim" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

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