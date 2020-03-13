Trump, Kovid-19 için basın toplantısı düzenleyecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısında, ulusal acil durum ilan edeceği öne sürüldü.
13.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:48
ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bugün düzenleyeceği basın toplantısında, ulusal acil durum ilan edeceği öne sürüldü.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 15.00'da (TSİ 22.00) Beyaz Saray'da Kovid-19 konulu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
"Güçlü sınır politikası" sayesinde bu noktaya kadar Kovid-19 kaynaklı sadece 40 ölüm olduğunu vurgulayan Trump, "Daha zayıf ya da açık sınırlarımız olsaydı, bu ölü sayısı çok daha yüksek olurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan ABD basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Trump'ın Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilanı hazırlığında olduğunu bunu da muhtemelen bugünkü basın toplantısında açıklayacağı ileri sürüldü.
Trump'ın basın toplantısında, "Stafford Act" olarak bilinen yasayı devreye sokarak, eyaletlere ve belediyelere daha çok federal yardım sağlanmasına kapı aralayacağı belirtildi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 15.00'da (TSİ 22.00) Beyaz Saray'da Kovid-19 konulu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
"Güçlü sınır politikası" sayesinde bu noktaya kadar Kovid-19 kaynaklı sadece 40 ölüm olduğunu vurgulayan Trump, "Daha zayıf ya da açık sınırlarımız olsaydı, bu ölü sayısı çok daha yüksek olurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan ABD basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Trump'ın Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilanı hazırlığında olduğunu bunu da muhtemelen bugünkü basın toplantısında açıklayacağı ileri sürüldü.
Trump'ın basın toplantısında, "Stafford Act" olarak bilinen yasayı devreye sokarak, eyaletlere ve belediyelere daha çok federal yardım sağlanmasına kapı aralayacağı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti