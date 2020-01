Trump, kürtaj karşıtı eylemde Demokratlara yüklendi

Washington'da düzenlenen kürtaj karşıtı eyleme katılan ABD Başkanı Donald Trump, "Doğmamış çocukların Beyaz Saray'da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmamıştı." dedi.

ABD Başkanı Trump, 1974 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen kürtaj karşıtı "Yaşam Hakkı İçin Yürüyüş" (March for Life) eylemine katılan ilk başkan oldu.

Geçen yılki eylemde Beyaz Saray'dan yapılan uydu bağlantısıyla katılımcılara hitap eden Trump, bu yıl söz konusu eyleme doğrudan katılarak bir ilke imza attı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, kürtaja destek veren Demokratlara yüklenerek, doğmamış çocukların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Trump, "Her çocuk Tanrı'nın kutsal ve değerli bir armağanıdır. Doğmamış çocukların Beyaz Saray'da daha önce bu kadar güçlü bir savunucusu olmamıştı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'deki muhafazakar ve özellikle Evanjelik çevrelerin 2016 yılında olduğu gibi 2020 başkanlık seçimlerinde de desteğini almak isteyen Trump, konuşmasında ağırlık olarak Demokratların kürtaja destek veren politikalarını eleştirdi ve kendisine oy verilmesini istedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 1973 yılında içtihada "Roe v. Wade" olarak geçen ve ülke genelinde kürtajı yasal hale getiren bir karara imza atmıştı. Bu kararın ardından kürtaj karşıtları, 1974 yılından itibaren "Yaşam Hakkı İçin Yürüyüş" adıyla eylemler düzenlemeye başlamıştı.

