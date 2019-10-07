Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda planladığı harekata onay verip askerleri çekme kararıyla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"ONLARA MUAZZAM PARA VE DONANIM VERDİK"

Trump, "Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi." dedi.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde: "ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye git gide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, IŞİD bölgede gemi azıya almıştı. IŞİD halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık.

"ONLAR ON YILDIR TÜRKİYE İLE SAVAŞIYOR"

Buna çoğu Avrupa'dan binlerce IŞİD savaşçısını yakalamamız dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, 'sen onları elinde tut ABD' dediler. Ben de dedim ki "HAYIR, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir.

Gene dediler ki "HAYIR", her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin 'kerizi' olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar.

Amerikan askerleri Türkiye'nin Suriye sınırından çekiliyor

"ASKERİMİZİ GERİ GETİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ama artık çoğu aşiretler arası olan bu gülünç Sonsuz Savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi.

BEYAZ SARAY: OPERASYONA KATILMAYACAĞIZ

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak."