Trump: Kürtlere (YPG/PKK) orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Trump, YPG/PKK'yı kastederek, "Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik" ifadelerini kullandı.

NY Times'ın haberine göre, Beyaz Saray kabine toplantısında konuşan Trump, "Biz Kürtlere (YPG/PKK) yardım ettik ve orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın iyi gittiğini ifade eden Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Petrolü korumak için küçük bir grup asker Suriye'nin Ürdün'e ve İsrail'e yakın bölgesinde kalabilir" dedi.