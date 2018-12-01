Trump Kuzey Kore ile Yeni Zirveye İstekli

Arjantin
'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jae-in
ve Avustralya
Başbakanı Scott Morrison ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray
Basın Sözcülüğü, Trump'ın Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.
Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un "nükleerden tamamen arındırılmış Kore Yarımadası için" tüm adımları atma konusunda mutabık oldukları belirtildi.
Görüşmede, Trump'ın, ABD ile Kuzey Kore
arasında yapılacak ikinci bir zirveye sıcak baktığı ve bu düşüncesini Moon'a kapsamlı olarak ilettiği kaydedildi.
Daha sonra Avustralya Başbakanı Morrison ile görüşen Trump'ın, "ABD ile Avustralya arasındaki ilişkinin çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını" vurguladığı ifade edildi.
Gün içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanı sıra Japonya
, Hindistan
ve Arjantin liderleriyle de görüşen Trump'ın, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Güney Kore,Avustralya,Kore,Donald Trump
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:03