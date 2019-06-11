Trump: Kuzey Kore lideri Kim'den güzel bir mektup aldım, pozitif bir şey olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "güzel bir mektup" aldığını ve "çok pozitif bir şey olacağına inandığını" açıkladı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan Trump, mektupla ilgili başka bilgi vermedi.

Washington, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi için Pyongyang ile sekteye uğrayan müzakereleri yeniden canlandırmak istiyor.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile yakın gelecekte üçüncü zirvenin yapabileceğini duyurmuş, "Görüşmenin anahtarı Kim'de. ABD yeni bir görüşme için hazır" demişti.

En son Trump-Kim görüşmesi Vietnam'ın başkenti Hanoi'de olmuş, ancak .

Dün Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde, Kim'in üvey kardeşi Kim Jong Nam'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'ye bilgi verdiği iddiasına yer verilmişti. Kim Jong Nam 2017'de Malezya'nın tarafından yüzüne VX sinir gazı bulaştırılması sonucu ölmüştü.

Trump, konuşmasında şunları söyledi:

"Kim Jong-un'dan güzel bir mektup aldım… Mektubu memnuniyetle karşılıyorum. Üvey kardeşiyle ilgili CIA'ye dair bilgiyi gördüm. Böyle bir şeye benim izin vermeyeceğimi söyleyeceğim ona… Çok sıcak, çok hoş bir mektup… Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu kanısındayım."

Başkan Trump, Kuzey Kore liderinin şimdiye dek uzun menzilli balistik füze denemeyeceğine ve yer altında nükleer test yapmayacağına dair sözünü tuttuğunu ifade etti.

Bu ay içinde Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek olan Trump'ın, Kim ile yeni bir görüşme ihtimalini reddetmediği belirtiliyor.

Kuzey Kore geçen ay, Trump bunları sorun olarak görmediğini açıklamıştı. Danışmanları ise bu denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelemişti.