Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme için çantasında 7 gündem maddesi oluşturdu. Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleşecek görüşme için hazırlıklarını tamamladı. Trump'la olan görüşmede 7 ana gündem maddesi belirlendi. Erdoğan'ın gündeminde şu maddeler var:

-Trump'ın skandal ifadeler içeren mektubu

-YPG/PKK'lı terörist Mazlum Kobani'nin iadesi,

-ABD ile yapılan mutabakatta gelinen son nokta.

-FETÖ'nün elebaşı olan Fetullah Gülen'in iadesi

-Halkbank davası

-F-35'ler ve S-400'lerle ilgili süreç

-ABD Temsilciler Meclisi'nin kararları ile iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olmak üzere 7 ana başlıktaki konular bulunuyor.

Erdoğan'a ABD seyahatinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda üst düzey bürokratın bulunduğu geniş bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

TRUMP'IN SKANDAL MEKTUBU

Ana gündem maddesinin Suriye'deki gelişmeler olacağı görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ve içinde skandal ifadeler yer alan mektup da görüşülecek. Trump bu mektubu Erdoğan'a 9 Ekim'de yollamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu mektubu Sayın Trump'a takdim edeceğim" demişti.

MAZLUM KOBANİ'NİN İADESİ

Erdoğan, ABD makamlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in iade dosyası konusunda adım atmasını isteyecek. YPG'yi terörist olarak görmeyen ABD heyetine Türkiye'nin terörle mücadelede sivilleri değil YPG'yi hedef aldığı ve YPG'nin terör örgütü olduğu net bir şekilde vurgulanacak. Ayrıca Erdoğan terör örgütünün anlaşmaya uymadığını ve bölgeden tam olarak çekilmediğini de belirtecek.

HALKBANK VE F-35'LER

Erdoğan, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesiyle ilgili somut adımların atılmasını isteyecek. ABD'de açılan Halkbank davasının da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. ABD'de savcılık, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak Halkbank aleyhine dava açmıştı. Erdoğan ile Trump görüşmesinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ardından ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarması başlığı da gündeme gelecek. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye aleyhine aldığı kararların yanı sıra iki liderin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de masada olacak.

İŞ DÜNYASINA KONUŞACAK

Erdoğan, ABD'ye yapacağı çalışma ziyaretinde ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitap edecek. Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplum temsilcileriyle de buluşacak.