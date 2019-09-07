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Trump'la ilgili bomba iddia! Mülteci sayısına sınırlama mı getiriyor?

ABD'de Donald Trump yönetiminin ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getireceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

07.09.2019 07:43 Trump'la ilgili bomba iddia! Mülteci sayısına sınırlama mı getiriyor?

New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik yapmayı planladığı ileri sürüldü.

ÜST DÜZEY TOPLANTILARDA DİLE GETİRİLİYOR

Haberde Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin gündeme geldiği kaydedildi.

ÖZEL STATÜDEKİ İNSANLARI KAPSAMAYACAK

Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer aldı. Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç kişilere yuva bulunması konusunda dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan New York Times'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Güncel

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