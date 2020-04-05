Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi.

05.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:59

Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını ve federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLECEK"

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtirken "Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı" ifadelerini kullandı.

"MASKELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Salgınla mücadele kapsamında New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi'nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Trump biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz" diye konuştu.

300 BİNDEN FAZLA VAKA, 8 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VAR

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada.

Donald Trump: Maalesef ABD’de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Haberin Videosu :

ABD Başkanı Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek

İlgili Haberler

Fransa’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560’a yükseldiFransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecekJaponya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Son Dakika: İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362’ye yükseldiSon Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haberler
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak Haberler
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
İtalya’da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Haberler
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
ABD’li ünlü şarkıcı, oğluyla virüse yakalanıp yendiklerini açıkladı Haberler
ABD'li ünlü şarkıcı, oğluyla virüse yakalanıp yendiklerini açıkladı
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi

Son Dakika Dünya Haberleri

00:34: Batman cezaevinde yangın - Haberler 00:27: Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı - Haberler 00:18: 4 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:15: Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler 00:11: Batman cezaevinde yangın - Haberler 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler 23:40: Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti - Haberler 23:20: Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı 23:00: Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haberler 22:45: 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı - Haberler