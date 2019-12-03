Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi. İki lider görüşmeden sonra ortak açıklamalarda bulundu. Toplantıya bir muhabirin DEAŞ sorusu damga vurdu. Soru üzerine Suriye'de Avrupa ülkelerinden çok sayıda terörist bulunduğunu söyleyen Trump, Macron'a, "Siz teröristleri geri istiyor musunuz? İstediğiniz hepsini alabilirsiniz" dedi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Fransa'dan ürün alımı konusu üzerinde çalışıyoruz.

Amerikan şirketleri var, teknoloji şirketleri var. Benim için fark etmiyor çünkü bunlar Amerikan şirketleri. Biz Amerikan şirketlerine vergi ödetmek istiyoruz. Biz şaraba vergi ödetmek istiyoruz.

Suriye'de yakalanan çok sayıda terörist var. Çoğu Avrupa'dan. Fransa'dan Almanya'dan ve hatta İngiltere'den. Cumhurbaşkanıyla konuşamadım daha siz teröristleri geri istiyor musunuz? İstediğiniz hepsini alabilirsiniz.

MACRON:

Burada bir numaralı önceliğimiz DEAŞ'ın sonunu getirmek.

Hala o bölgede savaşçılarımız var.

DEAŞ'a karşı mücadelemizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Bu teröristlerden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum.

TRUMP:

Yine DEAŞ'ın başka bir bölümünü yok ettik. Biz petrolü kendi güvencemiz altına aldık o yüzden petrolü kullanamayacaklar. Şimdi bu katkıların nereden geldiğini liste halinde tutuyoruz. Çok varlıklı olan insanlar da var katkıda bulunanlardan.

Çok iyi bilgiye sahibiz. Çok şey oluyor çok şey gerçekleşiyor. Fransa da çok yardımcı oldu.

Hiç adil olmayan bir ticaret sistemimiz var. Yılda 150 milyon dolar kayıp yaşıyoruz.

Türkiye ve Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var. Suriye'nin bir kısmından askerlerimiz çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla devriye gezebilirsiniz dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor.

Türkiye ile yaptırım konusunu görüşüyoruz. Türkiye bizim Patriot sistemimizi istiyordu fakat Obama izin vermiyordu. NATO bunu kullanıyor ancak Türkiye'ye bunu satmamışlar. Durumun iki yönü de var.

Macron'un konuşmasından öne çıkanlar

Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım. NATO'nun temellerinin ne olacağı konusunda net olmamız gerekiyor. Şu anda böyle bir netlik yok.

Şu an bir hareket halinde olduğumuz için bunları daha önce dile getirmiştik. Dijital vergi konusu bunlardan birisi. Kökenleri ne olursa olsun bunlar yarış halinde.

Türkiye ile pek çok konuda işbirliğimiz var. Liderlerin söylediklerine saygı gösteriyorum. Ama Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil.

Ortak bir düşman varsa o da uluslararası terördür.