Haberler » Güncel » Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca - Haber

Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söyledi.

03.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:38Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söyledi.
Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Türkiye de 'onun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca." ifadelerini kullandı.
Trump, Macron'un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından "çok nahoş" olduğunu kaydetti.
Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." dedi.
"Vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil"
Trump, "NATO'ya Fransa'dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok." diyerek, bu durumdaki Fransa'nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi.
"Fransa'nın parçalanmakta olduğunu gördüğünü" belirten Trump, "Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Fransa'nın küresel internet devlerini vergilendirme girişimine ilişkin "Fransa'nın, Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:20 Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haber
15:20 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Haber
15:19 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:25:25