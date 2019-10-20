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Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı.

20.10.2019 16:35Trump, Mark Esper'in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı. Trump'ın paylaşımına göre Esper, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.

Trump, yaptığı paylaşımda, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: DHA

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