Haberler » Güncel » Trump: 'Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz' - Haber

Trump: "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.

27.11.2019 06:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 06:26Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.
Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.
Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.
Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:50 Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a döndü
07:49 Adana'da merkezli 3 ilde fetö operasyonu 23 gözaltı kararı
07:41 İstanbul emmy ödüllü haluk bilginer istanbul'a geldi
07:39 ADANA'DA MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI KARARI
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
07:19 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
02:53 Türkiye'nin S-400 testine ABD'den ilk yorum: Endişe verici
01:19 4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
27.11.2019 07:51:30