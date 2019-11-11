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Trump: "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır"

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in görevini bırakmasına ilişkin, "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır.

11.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:48Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, 'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in görevini bırakmasına ilişkin, "Morales'in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Morales'in istifasının batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olay olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 14 yıl süren Bolivya anayasası ve halkının iradesinin üstüne geçmeye çalışma çabalarının ardından Morales'in görevinden ayrılması demokrasiyi korumuştur ve Bolivya halkının seslerini duyurması için yeni bir yol açmıştır."
"ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, Bolivya'daki bu gelişmenin Venezuela ve Nikaragua'daki "gayrimeşru rejimlere" de bir mesaj olduğunu vurguladı.
Trump, "Şu anda tamamen demokratik, müreffeh ve özgür bir batı yarım küreye bir adım daha yakınız." ifadelerini kullandı.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.
İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.
Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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